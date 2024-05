Turčija zaradi vojne v Gazi prekinja trgovanje z Izraelom

Ankara/Jeruzalem, 3. maja - Turčija v znak nasprotovanja vojni v Gazi prekinja trgovanje z Izraelom, je v četrtek sporočilo pristojno ministrstvo. Ukrep bo odpravljen, ko izraelska vlada omogoči neprekinjen in zadosten tok pomoči v enklavo, so pojasnili v Ankari. Izrael je v odziv pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) vložil pritožbo zoper Turčijo.