V občini Logatec hitijo z gradnjo nove enote vrtca Kurirček

Logatec, 4. maja - Po tistem, ko so v Logatcu nedavno zaključili eno večjih naložb, gradnjo prizidka k zdravstvenemu domu, in novi objekt predali namenu, zdaj hitijo z deli na gradnji nove enote vrtca Kurirček v Hotedršici. Vrtec naj bi v drugi polovici leta sprejel 80 otrok, so za STA navedli na občini.