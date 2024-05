Rim, 3. maja - Italijanske oblasti so se odločile prepovedati tečaje joge s kužki, da bi zaščitile zdravje in dobrobit živali ter hkrati varnost udeležencev. Na tečajih bodo tako lahko sodelovali le odrasli psi, so sporočili v Rimu. Skupine za zaščito živali so odločitev oblasti pozdravile.