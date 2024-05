Za Bežigradom začetek koncertnega cikla AnimotMUZIK

Ljubljana, 4. maja - S koncertom ptic in glasbenih ustvarjalcev Teje Vidmar, Jureta Boršiča in a l l j e (Alja Petric) se bo v nedeljo osem minut čez peto uro zjutraj na območju gradbene jama Bežigrajski krater začel koncertni cikel AnimotMUZIK. Cikel, ki bo vse do 12. maja po vrtovih in parkih, bo tokrat pospremila Čajanka iz podivjane gradbene jame Kolektiva Krater.