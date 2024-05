Snežne razmere v visokogorju

Zaradi otoplitve in sončnega vremena bo predvsem v nedeljo ta grožnja prisotna tudi na najvišjih vrhovih.

V sredo popoldne so se pričele rahle padavine, ki so se v drugi polovici noči na četrtek okrepile. Sprva je pihal šibak jugovzhodnik, deževalo je do najvišjih vrhov. Padlo je 20 do 50 litrov dežja na kvadratni meter. V noči na četrtek je zapihal okrepljen jugo, nekoliko se je ohladilo, meja sneženja se je spustila do 2200 metrov, kratek čas je ponekod snežilo tudi pod 2000 metri. Nad 2200 metri je zapadlo do 20 centimetrov snega. V času sneženja je pihal zmeren jugo, ki je novi sneg v veliki meri odnesel v zavetrne lege na severni strani. Nad 2200 metri je stara snežna odeja pomrznila, novi sneg na njej je nestabilen predvsem v strmih zametih. Pod 2200 metri je snežna odeja ostala vlažna oziroma mokra, dodatno jo je namočil dež. Tam se je povečala verjetnost spontanega proženja zdrsnih plazov in podiranja opasti.

Petek bo oblačen in meglen s pogostimi padavinami, ki jih bo nekoliko več v Vzhodnih Karavankah in Kamniško-Savinjskih Alpah. Snežilo bo nad 1800 metri. Pihal bo zmeren severnik. V soboto se bo po oblačnem jutru ponekod razjasnilo, popoldne lahko nastanejo posamezne plohe in nevihte. Pihal bo šibak vzhodnik, ničta izoterma bo na višini okoli 2700 metrov. V nedeljo bo zjutraj sončno, že dopoldne pa bo nastala kopasta oblačnost. Nastane lahko tudi kakšna ploha ali nevihta. Bo še topleje kot v soboto, ničta izoterma se bo dvignila nad višino 3000 metrov. V noči na ponedeljek se bo okrepil jugozahodnik, ki bo prinesel bolj vlažen zrak, zato bo na primorsko stran Alp in Dinarskega gorstva pokrivala nizka oblačnost. Tam bo občasno lahko tudi rosilo. Drugod bo sprva še nekaj sonca, čez dan pa se bo povsod pooblačilo. Temperatura bo podobna kot v nedeljo.

Do sobote zjutraj bo nad 2000 metri padlo 10 do 20 centimetrov snega. Sneg bo padal ob zmernem severniku, zato bodo v bližini grebenov na južni strani nastali manjši zameti. Nekaj zametov je na severni strani nastalo v zadnjih dneh. Nad 2000 metrov bodo zato manjši sveži zameti prisotni na vseh pobočjih, ne glede na usmerjenost. Tam lahko ob veliki obremenitvi predvsem na strmih pobočjih sprožimo manjši kložast plaz. Pod višino meje sneženja se bo stari sneg še nekoliko namočil in bo postal manj stabilen posebno v obdobjih s sončnim vremenom v soboto in nedeljo. Takrat se bodo na prisojnih pobočjih lahko prožili plazovi mokrega snega. V nedeljo bo ta grožnja prisotna tudi na območjih z novim snegom. Spet se bo nekoliko povečala verjetnost podiranja opasti in proženja zdrsnih plazov.