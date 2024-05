V muzeju Prado edino podpisano in datirano tihožitje Francisca de Zurbarana

Madrid, 5. maja - V Narodnem muzeju Prado so na ogled postavili sliko španskega slikarja Francisca de Zurbarana (1598-1664) z naslovom Tihožitje z limonami, pomarančami in vrtnico. Edino podpisano in datirano umetnikovo tihožitje so za razstavo posodili v Muzeju Norton Simon v Pasadeni v Kaliforniji. V madridskem muzeju bo na ogled do 30. junija.