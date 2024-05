Manca Košir v poslovilnem zapisu izpostavila potrebo po izboljšanju odnosa do umirajočih

Ljubljana, 3. maja - V Slovenskem društvu Hospic, v katerem je Manca Košir kot prostovoljka več let spremljala umirajoče ter žalujoče, so ob njeni smrti objavili njen zadnji zapis, s katerim se je poslovila od društva. V njem je med drugim poudarila, da moramo v prihodnje za boljši odnos do starejših, hudo bolnih in umirajočih narediti več na družbeni ravni.