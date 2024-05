V Brežicah konec maja evropski mladinski dogodek European Youth Event

Brežice, 4. maja - Brežice bodo med 23. in 26. majem kot prvo izmed slovenskih mest gostile evropski mladinski dogodek European Youth Event, ki združuje mlade iz celotne EU, da razpravljajo o ključnih družbenih vprašanjih ter oblikujejo in izmenjujejo svoje ideje o prihodnosti Evrope. Prijave za vključitev v osrednje aktivnosti so mogoče do 10. maja.