Vreme: Danes bo oblačno, dež bo postopno zajel večji del države

Ljubljana, 3. maja - Danes bo povečini oblačno, na skrajnem jugu Slovenije pa bo sprva še nekaj jasnine. Dopoldne se bodo padavine okrepile in se postopno razširile nad večji del države. Ponekod bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto zjutraj in dopoldne bo še oblačno, ponekod bo še rahlo deževalo. Sredi dneva se bo začelo jasniti. Čez dan bodo nastale posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v Zgornjesavski dolini okoli 6, najvišje dnevne od 16 do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo večinoma sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno. V hribovitem svetu bo lahko nastala kakšna ploha in nevihta. Tudi v ponedeljek bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Oba dneva bo pihal jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad našimi kraji se zadržuje višinsko jedro hladnega zraka, pri tleh pa nas je dosegla oslabljena vremenska fronta. V višinah k nam od severa priteka vlažen in hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma oblačno. Ob severnem Jadranu bo večinoma suho, drugod bo občasno deževalo. v soboto dopoldne bo povečini oblačno, še lahko rahlo dežuje. Sredi dneva se bo začelo jasniti, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte, ki bodo zvečer ponehale. Vzdolž Jadrana bo zapihal severozahodnik.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev zmerna in se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo. V soboto bo vremenska obremenitev postopno popustila.