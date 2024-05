V Portorož prihaja legendarna pevka Loredana Berte

Portorož, 4. maja - V sklopu svoje turneje Manifesto bo danes v Avditoriju Portorož nastopila legendarna italijanska pevka Loredana Berte, ki že več kot 50 let kraljuje na italijanski glasbeni sceni. Triinsedemdesetletna pevka, ki se je na svoji umetniški poti preizkusila v številnih žanrih in umetniških smereh, se na tej turneji poklanja popu, rocku in pop artu.