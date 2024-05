Tottenham izgublja boj za ligo prvakov

London, 2. maja - Nogometaši Chelseaja so na zaostali tekmi 26. kroga angleškega prvenstva z 2:0 dobili londonski obračun s Tottenhamom. S tem so nadaljevali uspešne nastope na medsebojnih tekmah, Tottenham so premagali osmič na zadnjih 11 tekmah, dokazali pa so tudi, da v zadnjem času popravili formo, kar jim v naslednji sezoni lahko prinese nastop v Evropi.