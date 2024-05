Olympiakos in Panathinaikos izsilila peti tekmi

Ljubljana, 2. maja - Medtem ko so si košarkarji Real Madrida ekspresno oziroma po treh dvobojih z Baskonio zagotovili mesto na zaključnem turnirju evrolige v Berlinu, bosta v četrtfinalnih serijah med Panathinaikosom in Maccabijem ter Barcelono in Olympiakosom odločali peti tekmi naslednjo sredo.