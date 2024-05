Hribar 17. na dvovišinski bradlji

Rimini, 2. maja - V Riminiju se je začelo evropsko prvenstvo v ženski športni gimnastiki. Tekmovalke so se predstavile v kvalifikacijah, ki so štela za uvrstitev v ekipni finale, v finale po orodjih in za končno uvrstitev v mnogoboju. Najboljšo slovensko uvrstitev je zabeležila Lucija Hribar, ki je na dvovišinski bradlji zasedla 17. mesto.