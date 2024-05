Po Magdeburgu in Aalborgu na F4 še Kiel in Barcelona

Ljubljana, 2. maja - Magdeburg, Aalborg, Kiel in Barcelona so udeleženci zaključnega turnirja rokometne lige prvakov, ki bo 8. in 9. junija v Kölnu. Aalborg in Magdeburg sta bila v sredo boljša od Veszprema oziroma Kielce, danes pa je Kiel izločil Montpellier in Barcelona francoski PSG.