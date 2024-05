Srbski parlament potrdil novo vlado

Beograd, 2. maja - Poslanci srbskega parlamenta so danes s 152 glasovi za in 61 proti podprli sestavo nove vlade pod vodstvom premierja Miloša Vučevića. Nova vlada šteje 31 članov, od tega pet ministrov brez listnice. Člani vlade so danes zaprisegli za štiriletni mandat, slovesne zaprisege pa se je udeležil tudi predsednik države Aleksandar Vučić.