Pogačar: Voditi od začetka do konca Gira ni moj cilj

Torino, 2. maja - Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo v soboto debitiral na dirki po Italiji. Mnogi menijo, da lahko že v prvi ali drugi etapi prevzame vodstvo in ga drži do konca, kar je nazadnje uspelo Gianiju Bugnu leta 1990. A slovenski as na novinarski konferenci pred dirko ni izpostavil tega cilja, ni pa zanikal želje, da mu bi nekaj takega uspelo.