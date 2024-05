Na Hrvaškem po nalogu EPPO pridržali nekdanjega pomočnika kulturne ministrice

Zagreb, 2. maja - Hrvaška policija je po nalogu urada evropskega javnega tožilca (EPPO) danes zaradi suma zlorabe evropskih sredstev pridržala nekdanjega pomočnika kulturne ministrice ter nekdanjega dekana in profesorja geodetske fakultete v Zagrebu. Državo in EU so po ocenah EPPO oškodovali za več kot milijon evrov.