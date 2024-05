Najmlajši trener v francoski ligi po koncu sezone odhaja

Pariz, 2. maja - Belgijski trener Will Still bo po koncu sezone zapustil mesto trenerja francoskega Reimsa, je klub sporočil na uradni spletni strani. Still je oktobra 2022 prevzel vodenje kluba in pri 30 letih postal najmlajši trener v petih največjih evropskih ligah. Pogodbo je imel sklenjeno do konca sezone 2024/25.