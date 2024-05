Na Otok v čolnih prispelo rekordno število migrantov v enem dnevu

London, 2. maja - V Veliko Britanijo je v sredo prispelo več kot 700 migrantov, potem ko so prečkali Rokavski preliv v majhnih čolnih. To je v letošnjem letu novo najvišje število migrantov, ki so dosegli Otok v enem dnevu, kažejo podatki, ki jih je danes objavilo britansko notranje ministrstvo.