Štangar in Pogačnik edini slovenski predstavnici v Dušanbeju

Dušanbe, 2. maja - Tadžikistanska prestolnica Dušanbe bo od petka do nedelje gostila naslednjo postajo judoističnega grand slama, na katerem bosta od Slovenk nastopili Maruša Štangar in Anka Pogačnik. Štangar bo v petek tekmovala v kategoriji do 48 kg, Pogačnik pa v soboto do 70 kg.