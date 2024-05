Novo Nordisk četrtletje sklenil s tretjino višjim dobičkom

Koebenhavn, 2. maja - Danski farmacevtski velikan je v prvem četrtletju zabeležil 25,4 milijarde kron (3,4 milijarde evrov) čistega dobička, kar je 28 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Rast pripisujejo priljubljenosti zdravil Ozempic in Wegovy. Ta so bila sprva namenjena predvsem sladkornim bolnikom, v zadnjih mesecih pa so vse bolj priljubljena za hujšanje.