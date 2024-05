Po novem porazu konec sezone za Kopitarjeve kralje

Edmonton, 2. maja - Hokejisti Los Angeles Kings so izpadli v četrtfinalu končnice v zahodni konferenci severnoameriške lige NHL. S 4:1 v zmagah jih je izločilo moštvo Edmonton Oilers. To je peto tekmo v domači dvorani dobilo s 4:3. Slovenski as in kapetan kraljev Anže Kopitar se ni vpisal med strelce ali podajalce.