Mladim tudi letos na voljo vozovnice za odkrivanje Alp

Ljubljana, 1. maja - Mladim med 18. in 27. letom starosti bo društvo Cipra v okviru projekta Yoalin tudi letos razdelilo brezplačne vozovnice za potovanje po območju Alp z vlakom in avtobusom. Tokrat je na voljo sto vozovnic, rok za prijavo pa je 31. maj, so danes sporočili iz društva.