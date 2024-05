Na pomurski avtocesti pri odcepu za Dragučovo zagorelo vozilo

Maribor, 1. maja - Na pomurski avtocesti je danes okoli 9.30 pred odcepom za Dragučovo v smeri Maribora zagorelo vozilo. Požar so pogasili gasilci. Voznik in sopotnica v vozilu po do sedaj zbranih podatkih nista poškodovana. Vzrok nastanka požara je po do sedaj zbranih obvestilih tehnična napaka na električni napeljavi, so sporočili s Policijske uprave Maribor.