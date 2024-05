Hokejisti Colorada in Caroline v drugem krogu končnice

New York, 1. maja - Sinoči so bile v severnoameriški hokejski ligi NHL odigrane štiri tekme. S šestimi doseženimi zadetki sta bili najučinkovitejši moštvi Carolina Hurricanes in Colorado Avalanche, ki sta v peti tekmi proti New York Islandersom in Winnipeg Jetsom dosegli četrto zmago ter si s tem zagotovili pot v četrtfinale končnice.