V vzhodni konferenci lige NBA še brez polfinalistov končnice

New York, 1. maja - Medtem ko so v zahodni konferenci severnoameriške košarkarske lige NBA že znani trije polfinalisti končnice, na vzhodu tri tekme v pretekli noči niso prinesle odgovorov o napredovanju. V vseh je zdaj 3:2 v zmagah, najbolj je odmevala zmaga Philadelphie proti New York Knicks s 112:106 v podaljšku, kjer je s 46 točkami blestel Tyrese Maxey.