Newyorške borze končale v rdečem

New York, 30. aprila - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v rdečem. Delnice na Wall Streetu so danes po razočaranju nad gospodarskimi podatki močno padle, donosi ameriških državnih obveznic pa so se pred odločitvijo ameriške centralne banke Federal Reserve glede denarne politike zvišali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.