Pirej, 30. aprila - Košarkarji Maccabija iz Tel Aviva in Barcelone so dobili tretji tekmi četrtfinala evrolige. Izraelci so bili v tesni končnici boljši od Panathinaikosa s 85:83, Katalonci pa so v Grčiji po podaljšku premagali Olympiakos z 82:80.