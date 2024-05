Slovenski volivci doslej že nekajkrat sočasno pred več odločitvami

Ljubljana, 11. maja - Volivci se bodo sočasno s tokratnimi evropskimi volitvami izrekali tudi o treh referendumskih vprašanjih. V zgodovini samostojne Slovenije so sicer državljani že večkrat sočasno odločali o več vprašanjih, prvič leta 1992, ko so sočasno potekale prve volitve poslancev v DZ in volitve predsednika republike.