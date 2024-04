McDonald's kljub bližnjevzhodni krizi z rastjo dobička

New York, 30. aprila - Veriga restavracij s hitro prehrano McDonald's je v prvem letošnjem četrtletju kljub slabši prodaji na Bližnjem vzhodu dosegla petodstotno rast prihodkov in sedemodstotno rast dobička. To jim je med drugim uspelo zaradi zvišanja cen v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.