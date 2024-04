Varnostni svet ZN podaljšal mandat mirovni misiji v Južnem Sudanu

New York, 30. aprila - Varnostni svet ZN je v ponedeljek zvečer s 13 glasovi za in dvema vzdržanima - Rusije in Kitajske - podaljšal mandat misiji Združenih narodov v Južnem Sudanu (Unmiss) do 30. aprila 2025. Večina članic Varnostnega sveta je menila, da je podaljšanje potrebno za preprečitev ponovitve državljanske vojne in umiritev razmer v državi.