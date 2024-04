Končuje se remont krške nuklearke

Krško, 30. aprila - Redni remont Nuklearne elektrarne Krško (Nek) se po mesecu dni končuje, v elektroenergetsko omrežje jo bodo predvidoma znova začeli priključevati v sredo. Ob menjavi goriva, standardnem nadzoru, vzdrževanju in posodabljanju opreme so v remontu preverjali tudi vpliv staranja na komponente. Do priključitve lahko prihaja do hrupa ob sproščanju pare.