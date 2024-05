Zapuščene prostore velikih propadlih podjetij v Murski Soboti naseljujejo nova

Murska Sobota, 2. maja - V prostorih nekdanje tekstilne tovarne Mura na vzhodnem robu središča Murske Sobote, ki so prazni od junija 2019, se spet dela. Več podjetij je prostore kupilo ali najelo, tam delujejo tiskarna, pa tapetništvo in proizvodnja stavbnega pohištva. Prav tako so spet polni prostori nekdanje tiskarne Pomurski tisk nedaleč stran.