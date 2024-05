Irena Z. Tomažin v Berlinu s projektom v poklon umetnici Katalin Ladik

Berlin, 2. maja - Plesalka, koreografinja, performerka in vokalistka Irena Z. Tomažin in nemška plesalka Jule Flierl se bosta drevi v Berlinu s performansom U.F.O. - Hommage to Katalin Ladik poklonili madžarsko-srbski avantgardni pesnici in performerki Katalin Ladik. Performans briše meje med poezijo, igro in eksperimentiranjem z glasom.