Celje, 30. aprila - Celjski nogometaši so konec tedna predčasno osvojili naslov državnih prvakov za sezono 2023/24. Zdaj pa so v Celju začeli tudi dela za prekategorizacijo celjskega stadiona Z'dežele na višjo raven zahtev krovne zveze Uefe, so sporočili iz MO Celje.