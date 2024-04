Adidas se je v prvem četrtletju vrnil k dobičku

München, 30. aprila - Nemški proizvajalec športnih oblačil in opreme Adidas je v prvem četrtletju zabeležil 171 milijona evrov čistega dobička, potem ko je v enakem lanskem obdobju beležil 24 milijonov evrov izgube. Prihodki so poskočili za 3,5 odstotka na 5,46 milijarde evrov. Prodajo je spodbudila predvsem priljubljenost modelov športnih copatov samba in gazelle.