Evropske borze uvodoma večinoma pod izhodišči

London/Pariz/Frankfurt, 30. aprila - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja večinoma znižali. Izjema je londonska borza, kjer so vlagatelji pozdravili, da je bančni velikan HSBC ob objavi četrtletnega poročila napovedal tudi izplačilo vmesnih dividend in zagon programa odkupa lastnih delnic.