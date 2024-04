Vreme: Danes bo jasno in toplo

Ljubljana, 30. aprila - Danes bo jasno, pihal bo vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 26, na Goriškem in v Vipavski dolini ob šibki burji do 28 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo sprva še nekaj jasnine, čez dan bo oblačnost naraščala. Popoldne se bodo krajevne plohe začele pojavljati v zahodnih in južnih krajih, zvečer pa tudi drugod. Možne bodo posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do 14, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo pretežno oblačno s pogostimi krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Padavine bodo proti večeru oslabele. Zapihal bo južni do jugozahodni veter. V petek kaže na spremenljivo vreme s padavinami, ki se bodo popoldne razširile nad večji del Slovenije.

Vremenska slika: Nad vzhodno Evropo in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. Središče ciklona z vremensko fronto se nahaja nad Britanskim otočjem. Pri tleh z vzhodnimi vetrovi nad naše kraje doteka topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma jasno in čez dan toplo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, ob severnem Jadranu šibka burja. V sredo se bo postopno pooblačilo. Popoldne se bodo krajevne plohe začele pojavljati v Alpah in v Gorskem Kotarju, zvečer pa tudi drugod.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in spodbuden. V sredo se bo vremenska obremenitev postopno povečala. Popoldne bo obremenitev zmerna in se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo.