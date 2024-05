V Kinodvoru maraton filmov po izboru Marcela Štefančiča

Ljubljana, 2. maja - Kinodvorovo platno bo danes od popoldneva do polnoči rezervirano za vsakoletni maraton slovenskih filmov. Izbor je tudi tokrat opravil Marcel Štefančič jr. Izbor petih filmov od Franceta Štiglica do Filipa Robarja Dorina so poimenovali Slovenski filmi, ki jih vse preredko vidimo.