Florida naprej s prepričljivo zmago, Dallas izenačil na 2:2

New York, 30. aprila - V severnoameriški hokejski ligi NHL je Florida po zmagi proti Tampi napredovala v naslednji krog končnice. Panterji so bili na peti tekmi uvodnega kroga boljši s 6:1 in skupno zmagali s 4:1 v zmagah. Dvoboj med Vegasom in Dallasom pa je izenačen na 2:2, potem ko so zvezde četrto tekmo dobile s 4:2.