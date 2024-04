Košarkarji Denverja in Oklahoma Cityja že v drugem krogu končnice

Los Angeles, 30. aprila - Košarkarji Denver Nuggets in Oklahoma City Thunder so si v pretekli noči zagotovili napredovanje v drugi krog končnice severnoameriške lige NBA. Branilci naslova iz Denverja so premagali Los Angeles Lakers z 108:106 in tako s 4:1 osvojili serijo, medtem ko so prvi nosilci zahoda iz Oklahoma Cityja po zmagi s 97:89 pometli z New Orleans Pelicans.