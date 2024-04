Newyorške borze končale v zelenem

New York, 29. aprila - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so v ponedeljek končale višje, s čimer se je nadaljevala rast s konca prejšnjega tedna pred sredino odločitvijo ameriške centralne banke Federal Reserve o obrestni meri, poroča francoska tiskovna agencija AFP.