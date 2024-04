Vreme: Ponoči bo pretežno jasno

Ljubljana, 29. aprila - Zvečer in ponoči bo večinoma jasno, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, v krajih z burjo okoli 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo jasno, pihal bo vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Vipavski dolini ob šibki burji do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo se bo postopno pooblačilo. Popoldne se bodo v zahodnih in južnih krajih začele pojavljati krajevne plohe, ki bodo proti večeru tudi drugod. V četrtek bo pretežno oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami, deloma plohami.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka sega iznad vzhodne Evrope do Balkana in severnega Sredozemlja. Vremenske fronte se zadržujejo na zahodnim in severnim delom Evrope. Od jugovzhoda doteka k nam razmeroma topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Precej jasno bo. Čez dan bo toplo, pihal bo veter vzhodnih smeri.