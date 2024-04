Kylie Minogue bo odprla letošnji Sziget

Budimpešta, 30. aprila - Avstralska pop pevka Kylie Minogue bo nastopila na glavnem odru otvoritvenega dneva letošnjega festivala Sziget v Budimpešti, so nedavno sporočili organizatorji. Eden največjih in najbolj raznolikih glasbenih festivalov v Evropi se bo začel 7. avgusta in bo trajal do 12. avgusta, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.