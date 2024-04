Na Dolenjskem v petek več vlomov

Novo mesto/Podbočje/Semič, 29. aprila - Policisti so v petek na Dolenjskem obravnavali več vlomov. Med drugim so neznanci vlomili v zidanico v Podbočju in odnesli televizijo, meso in kuhinjsko posodo ter iz sodov iztočili še približno 600 litrov vina, s tem pa so lastnikom naredili za okoli 2000 evrov škode, so sporočili s PU Novo mesto.