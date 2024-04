Ministrstvo za kulturo objavilo naročilo za obnovo gradu Turjak

Ljubljana, 29. aprila - Ministrstvo za kulturo je objavilo naročilo za celovito obnovo gradu Turjak s parkom in pripadajočimi pristavami. Obnova je del načrta za okrevanje in odpornost, ocenjena je na skoraj 7,5 milijona evrov. Ponudbe sprejemajo do 6. junija, je razvidno iz objave na portalu javnih naročil.