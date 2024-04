Slovenski in italijanski sindikalisti opozorili na ponovno vzpostavljanje meje med državama

Nova Gorica, 29. aprila - Slovenski in italijanski sindikati, ki delujejo pod okriljem Medregijskega sindikalnega sveta Furlanija-Julijska krajina/Slovenija so na današnjem tradicionalnem predprvomajskem srečanju v Rožni Dolini opozorili predvsem na problematiko čezmejnega delavstva in mejnih kontrol. Izpostavili so tudi pomembnost prihajajočih evropskih volitev.