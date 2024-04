Predmeti zvezdnikov na dobrodelni dražbi za otroke z vojnih območij

New York, 30. aprila - Pod okriljem britanske humanitarne organizacije War Child vse do 16. maja poteka dobrodelna dražba, na kateri je naprodaj okoli 70 predmetov, ki so jih za avkcijo podarili filmski in glasbeni zvezdniki. Med zanimivejšimi je scenarij za film Pravzaprav ljubezen. Izkupiček bodo namenili otrokom iz vojnih območij, piše The Guardian.