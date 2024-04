V pripor zaradi izsiljevanja mladoletnic z intimnimi fotografijami in videoposnetki

Celje, 29. aprila - Celjski kriminalisti so prejšnji teden opravili hišno preiskavo pri 23-letnemu moškemu, ki je preko lažnih profilov na družbenih omrežjih komuniciral z mladoletnicami in od njih zahteval intimne fotografije in videoposnetke. Pri hišni preiskavi so mu zasegli več slikovnih in video datotek spornih vsebin. Preiskovalni sodnik je zanj odredil pripor.