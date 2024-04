Ob mednarodnem dnevu jazza več nastopov po starem delu Ljubljane

Ljubljana, 30. aprila - Mednarodnemu dnevu jazza, ki ga svet praznuje na današnji dan od leta 2012, so se tudi letos pridružili v več krajih po Sloveniji. Za vse ljubitelje tovrstne glasbe so program nastopov v živo pripravili pri zavodu Imago Sloveniae in Staroljubljanskem zavodu za kulturo. V starem delu Ljubljane se bo od popoldneva do večera zvrstilo več koncertov.